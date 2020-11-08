İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul depremi beka sorunu yaratır

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, bugünkü yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini telefonla aradığını ve depremle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Koronavirüs tedavisinin ardından evine dönen İçişleri Bakanı Soylu için "Mesaisine sanırım bana açtığı telefonla başladı." ifadelerini kullanan gazeteci Yılmaz, Soylu'nun beklenen büyük İstanbul depreminin Türkiye'de beka sorunu yaratabileceğini söylediğini aktardı.

Yılmaz yazısında, Soylu'nun "Türkiye'nin ulusal bağımsızlığını 2 şey tehdit eder: Biri büyük bir savaş, diğeri 7.5 büyüklüğünde depremdir" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, İçişleri Bakanı'ndan bunları duymanın insanı irkittiğini belirtti.