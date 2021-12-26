İçişleri'nden İBB'ye terör incelemesi; İBB'nin yanıtı çok sert oldu

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada İBB'de terör örgütleriyle iltisaklı personel iddiasına ilişkin teftiş başlatıldığını duyurdu. İBB teftişle ilgili çok sert bir yanıt verdi.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi teftiş ile ilgili olarak çok sert bir yanıt verdi.

İçişleri Bakanlığı, DİAYDER referansıyla İBB'ye yerleştirilen kişilerle ilgili açıklama yayınladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde işbaşı yaptırılan personelden:

455 PKK/KCK, 80 DHKP-C, 20 MLKP, 2 MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diger terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönünde tespitler üzerine, Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır."

İBB'DEN YANIT GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın teftişi açıklamasının ardından "Terör bağlantılı kişiler ortada gezip kamu kurumlarında iş buluyorsa bu sorun İBB'ye değil, güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanlığı'na aittir." açıklamasını yaptı.

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör bağlantılı" kişiler ortada gezip, kamu kurumlarında iş buluyorsa bu sorun İBB'nin değil, güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanlığı'nındır. Devletin en önemli bakanlıkları, siyasi polemik yerine, elindeki bilgi ve belgeleri devletimizin kurumu İBB ile paylaşmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sosyal medyadan idare edilemez. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili 16 Aralık 2021 tarihli resmî yazımıza bilgi vermediği gibi bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 86 bin İBB çalışanımızı zan altında bırakmıştır."

SOYLU SUÇLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 'terör örgütleri ile bağlantılı' personel aldığını iddia etmiş ve TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında "İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU YANIT VERMİŞTİ

Soylu’ya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yanıt gelmişti.

İmamoğlu, “İBB’de teröristler çalışıyor” uydurmasında bulunan Soylu için, “Bağımsız sağlık kuruluşları gelsinler ve bu psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş Sayın Bakan’la ilgili bir analiz yapsınlar” demişti.