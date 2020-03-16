İddia doğru çıktı: O ilde umreden dönenlere karantina yok

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, umreden dönen bazı yurttaşların koronavirüs nedeniyle karantinaya alınmadığını ve evlerine gönderildiğini söylemişti. Birçok ilden benzer uygulama iddiaları gelmişti. Konuyla ilgili ilk resmi açıklama, iddiayı doğruladı. Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral, 2'si müftülük görevlisi olan 52 kişinin evlerinde "kendilerine dikkat ederek" süreci geçireceklerini açıkladı. Öte yandan önceki gün evlere gönderilen umre kafilesinden iki kişi solunum yetmezliği ve yüksek ateş sebebiyle hastaneye sevk edildi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül sadece Aydın’da, 256 kişinin karantinaya alınmadan “14 gün boyunca dışarı çıkmayacakları ve ziyaretçi kabul etmeyeceklerine” dair bir yazı imzalatılarak evlerine gönderildiğini söylemişti.

Konuyla ilgili ilk resmi açıklama Giresun’dan geldi. Giresun’un Espiye ve Şebinkarahisar ilçelerinden umre için Suudi Arabistan'a giden 52 kişi önceki akşam saatlerinde memleketlerine döndü. 52 kişi attıkları bir imza ile 14 günü evlerinde tamamlayacak.

KARANTİNAYA ALINMADILAR

İHA’nın haberine göre konuyla ilgili açıklama yapan Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral şu açıklamada bulundu:

* Espiye ilçemizden 30 vatandaşımız, 1 müftülük görevlimiz, Şebinkarahisar ilçemizden 20 vatandaşımız ve 1 müftülük görevlimiz önceki akşam saatlerinde memleketlerine döndüler.

* Bakanlık uygulaması dün sabah itibariyle uygulanmaya başladığı için karantinaya alınmadılar. Umreci vatandaşlarımıza gereken bilgilendirme yapılmıştır, evlerinden çıkmayacak ve dikkat edecekler 14 gün boyunca.

* 2 müftülük görevlimiz ise 14 gün boyunca işe gelmeyecekler ve karantina süreler bu şekilde gerçekleşecektir.

Dün İHA’nın dün öğle saatlerinde servis ettiği haberde de, bazı umrecilerin Edremit’e özel uçakla geniş güvenlik önlemleri altında geldiği belirtilmişti.

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’na dün iniş yapan vatandaşlar, giriş işlemleri öncesinde termal kameralar ile takip edilmiş ve sağlık ekipleri tarafından ön muayenelerinin ardından evlerine yollanmıştı.

İHA’nın haberinde kafilenin, umreden dönenler için karantina kararı alınmadan önceki son grup olduğu belirtilmişti. Ancak önceki gece saat 03.00’te yurtlar boşaltılırken, dün dönen umrecilerin evlere gönderilmesi kafaları karıştırdı.

Öte yandan önceki gün evlere gönderilen umre kafilesinden en iki solunum yetmezliği ve yüksek ateş sebebiyle hastaneye sevk vakası meydana geldi.