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  3. 27 Mayıs 2020 18:58

İdlib'de Elazığlı Teğmen Canbert Tatar şehit oldu

Suriye'nin İdlib bölgesinde EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Elazığlı Teğmen Canbert Tatar, Tunceli'de baba evinde acıyla karşılandı.

İdlib'de Elazığlı Teğmen Canbert Tatar şehit oldu
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Alınan bilgiye göre, Suriye'nin İdlib bölgesinde yola önceden döşenen EYP'nin infilak ettirilmesi nedeniyle Elazığlı Piyade Teğmen Canbert Tatar, şehit düştü. Şehidin babası Çetin ile annesi Suna Tatar'ın, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Bozağaç Köyü'nde annesinin baba evinde olduğu öğrenildi.

EVE DEV TÜRK BAYRAĞI ASILDI
2 kardeş olan şehidin ailesine acı haber ilçe Kaymakamı Harun Kazez ile askeri yetkililer tarafından verildi. Köydeki eve dev Türk bayrağı asıldı.

Şehidin ailesinin bugün Elazığ'a geleceği, yarın törenle naaşının şehitliğe defin edileceği bildirildi.

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