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İki öğrenci servisi trafiği birbine kattı: Çocuklarımız bu magandalara emanetmiş

İki öğrenci servisi trafiği birbine kattı: Çocuklarımız bu magandalara emanetmiş
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İstanbul Esenyurt'ta iki öğrenci servisinin birbiriyle yarıştığı anlar kameralara yansımıştı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atan trafik magandaları yakalandı...

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın hayatıyla oynayan hiçbir servis şoförünün trafikte yeri yoktur" diyerek Esenyurt’ta tehlikeli şekilde araç kullanarak çocukların ve vatandaşların canlarını tehlikeye atan iki okul servisi sürücüsü O. S. ve M.E.T. Sanal Trafik Devriyelerimizce tespit edilerek yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Bu sorumsuz sürücülerin Sürücü belgeleri iptal edilmiş, araçlar trafikten men edilmiş, Çalışma Güzergah İzin Belgeleri geçici olarak iptal edilmiş, her iki sürücü hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca, toplam 44 bin 232 TL idari para cezası uygulanmıştır. Direksiyon başına geçen her sürücü trafik kurallarına harfiyen uymalıdır. Özellikle en kıymetlilerimiz olan evlatlarımızı taşıyan servis şoförleri en ufak dahi olsa hata yapmamak için dikkatli olmalıdırlar. Kaldı ki akan trafikte makas atmaları, saygısızca araç kullanmaları kabul edilemez."

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Etiketler trafik magandası öğrenci servisi trafik canavarı esenyurt istanbul Ali Yerlikaya
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