İlber Ortaylı'dan Putin'e sert ''Osmanlı'' tepkisi: ''Burası Rus gölü olmadı ama Türk gölü oldu''

Ukrayna'ya askeri harekat başlatan Rusya lideri Putin'in "modern Ukrayna'yı Rusya kurdu" çıkışına, ünlü tarihçi İlber Ortaylı itiraz etti.

Putin, Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeleri tanıdığını duyurduğu o uzun konuşmasında dikkat çeken tarihi referanslar kullanmıştı. Modern Ukrayna'yı Rusya'nın kurduğunu savunan Putin, bölgeyi Osmanlı'dan alanların da Ruslar olduğunu hatırlattı ve Ukrayna'nın bu bölgeler için tarihi bir iddiada bulunamayacağını ileri sürmüştü.

Kırım'dan göç eden Tatar Türklerinden Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı konuyla ilgili CNN Türk'e çarpıcı açıklamalar yaptı:

"PUTİN TARİHİ KÖTÜ KULLANIYOR"

“Politikacılar umumiyetle tarih bilmez. Putin de tarihi kötü kullanıyor. Orası Osmanlı'nın Karadeniz eyaletiydi. Sultan Fatih, orayı Türk gölü yapmak için çok uğraştı, başardı da. Şimdi bunlar da Karadeniz'i Rus gölü yapmak istiyor kendilerince. Rusların hiçbir zaman iyi bir deniz bağlantısı, çıkışı olmadı. Hep hayalleriydi. Büyük Petro'dan sonra inmeye başladılar Karadeniz'e. 18. yüzyılda çok savaştık orada.

Karadeniz hiçbir zaman Rus gölü olmadı. Paylaşmayı bilmek lazım. Politikacıların nutukları komiktir. Putin gibi zeki, bilgili olduğuna şüphemiz olmayan biri bile bunu yapabiliyor. Kendini çarlara benzetiyor da olabilir. ‘Büyük Petro' gibi olmayı da düşünüyor olabilir. Ama dünya aynı dünya değil, devir aynı devir değil. Bunu unutmamalı.”