İlhan İrem’in mirası yine mahkemelik oldu

2021 Aralık'ta Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Lütfi Elvan, Kalyon Holding'in yönetim kurulu başkan vekilliğine getirildi.

AK Partili eski bakanlardan olan ve önceki hükümetlerde ekonomi yönetiminde önemli görevlerde bulunan Lütfi Elvan, Kalyon Holding’in yönetim kurulu başkan vekilliğine getirildi.

Resmi Gazete’nin 2 Aralık 2021 tarihli sayısında yer alan atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden affını istemişti. Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine ise AK Partili Nureddin Nebati getirilmişti.

Elvan konuyla ilgili açıklamasında şöyle dedi:

“Türkiye’nin kalkınma ve büyümesine önemli katkılarda bulunan Kalyon Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini yürütecek olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Gerek eğitim hayatım gerek kamudaki çalışmalarım süresince edindiğim bilgi ve deneyimi özel sektöre taşıyarak; Holding’in bugüne kadar ülkemize sunduğu değeri daha da artırmasına katkı sunmayı amaçlıyorum.”

Kalyon Holding’den dün akşam yapılan yazılı açıklamada ayrıca 2019’dan bu yana holding bünyesinde bulunan Mustafa Koçar’ın da CEO’luk görevine atandığı belirtildi.