  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İlker Başbuğ için 4 yıla kadar hapis cezası istendi

İlker Başbuğ için 4 yıla kadar hapis cezası istendi

İlker Başbuğ için 4 yıla kadar hapis cezası istendi

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmalarındaki açıklamaları sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Başbuğ için 4 yıla kadar hapis istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un 'kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret' suçundan cezalandırılması istemiyle dava açtı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın aktardığına göre iddianamede, Başbuğ’un 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İlker Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.

Etiketler İlker Başbuğ hapis cezası hapis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
''Seçim hamlesi mi'' dedirten gelişme... AK Parti KHK'liler için düğmeye bastı
Piyasalar yeni zirveye koşuyor! Dolar ve euro uçuşa geçti
Yenilenen 2022 Ford Fiestaortaya çıktı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini değiştirdi
Cüneyt Arkın sosyal medyayı salladı!
Bu ''başlık'' Hülya Avşar'ı rahatsız etti
Son 3 araştırma açıklandı: BioNTech’in üçüncü dozu gerekli mi?
Koronavirüs salgınında yeni dolandırıcılık yöntemi ''pes'' dedirtti
Hadise'den su altında klip