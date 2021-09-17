İlker Başbuğ için 4 yıla kadar hapis cezası istendi
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmalarındaki açıklamaları sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Başbuğ için 4 yıla kadar hapis istendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un 'kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret' suçundan cezalandırılması istemiyle dava açtı.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın aktardığına göre iddianamede, Başbuğ’un 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
İlker Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.
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