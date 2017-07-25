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  3. 25 Temmuz 2017 19:30

İlker Başbuğ'dan flaş bellek açıklaması

CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın taşınabilir bellekle ilgili açıklamalarına İlker Başbuğ'dan yanıt geldi.

İlker Başbuğ'dan flaş bellek açıklaması
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CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın 2007'de Genelkurmay ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderdiği açıklanan taşınabilir bellekle ilgili İlker Başbuğ'dan açıklama geldi.

Açıklama şöyle:

Bugün bazı basın yayın organlarında İzmir milletvekili Sayın Tuncay Özkan tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir flash belleğin teslim edildiğine dair haberler yer aldığı ve söz konusu haberlerde müvekkilimiz Sayın İlker Başbuğ'un da adının geçtiği görülmüştür. 

Kamuoyunu ve soruşturma makamlarını doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. 

1. Tuncay Özkan 2007 yılında bir flash belleği dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Org. İlker Başbuğ'a teslim etmiştir.

2. Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında yapılan ön incelemede flash bellekteki bilgilerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait olduğu görülmüştür.

3. Konu hakkında Genelkurmay Başkanlığına bilgi sunularak vakit geçirilmeksizin flash belleğin incelenmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderilmesi sağlanmıştır.

NE OLMUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında, 2007 yılında Tuncay Özkan'a gelen bir diskteki bilgilerin Genelkurmay ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderildiğini ancak dosyanın Akın Öztürk tarafından kapatıldığını açıklamıştı.

Bu açıklamadan hemen sonra CHP Milletvekili Özkan, söz konusu diski savcılığa teslim etmişti. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında askeri kanadın 1 numarası olmakla suçlanıyor.

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