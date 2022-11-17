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İmamoğlu açıkladı; işte İstanbul'un yeni nüfusu

İmamoğlu açıkladı; işte İstanbul'un yeni nüfusu
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul nüfusuna ilişkin "İSKİ’nin su tüketimi verilerine göre 19 milyon 300 bin kişi yaşıyor bu kentte" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul nüfusuna ilişkin yeni bir bilgi paylaştı. İmamoğlu İSKİ'nin su tüketimi verileri üzerinden sayı vererek "Valiliğe mülteci sayısını sordum, ‘1 milyon 200 bin’ dediler. İstanbul’un nüfusu 15 milyon 840 bin. İSKİ’nin su tüketimi verilerine göre 19 milyon 300 bin kişi yaşıyor bu kentte" dedi.

TÜİK'in verilerine göre İstanbul için açıklanan son resmi nüfus, 15 milyon 840 bin 900 kişi olarak biliniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da toplam 1 milyon 271 bin 279 Suriyeli olduğunu duyurmuştu. Bu verilere göre İstanbul'daki her 12 kişiden birinin Suriyeli. 

Etiketler istanbul istanbul nüfusu nüfus iski İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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