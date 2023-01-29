İmamoğlu, Erdoğan’ı taklidini yaparak eleştirdi

Bilecik’te konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen günlerde Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya’yı azarlayan Erdoğan’ın üslubuna tepki gösterdi. İmamoğlu, Erdoğan’ın taklidini yaparak, “nezaketin” altını çizdi. İmamoğlu, "Devleti küçültmeyin" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bilecik Valisi ile diyaloğunu, Erdoğan’ı taklidini yaparak eleştirdi.

Yapımı İBB tarafından üstlenilen “Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Bozüyük yeni Seyir Terası Projesi” temel atma törenine katılan İmamoğlu, Erdoğan’ın geçen günlerde katıldığı bir törende Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya yönelik sözlerini gündemine aldı.

Erdoğan, Kızılkaya ile olan diyaloğunda "Ben sana Söğüt- Bozöğüt arasını sormuyorum. Şu anda sıkıntılı bozuk olan yer neresi Vali Bey? Sen bana başka şeyler anlatıyorsun!" demişti.

İmamoğlu, Erdoğan’ın yaptığını yapamayacağını belirterek, çalışma arkadaşlarıyla göze göze anlaşıp birbirlerine nezaketle seslendiklerini söyledi ve "Devleti küçültmeyin" mesajı verdi.

İmamoğlu, Erdoğan'ın taklidini yaptığı konuşmasında dinleyiciler tarafından “Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım” diyen AKP Ordu Milletvekili Şenel Yeniyıldız da hatırlatıldı.

İmamoğlu, "Onu tariflerken bile diyemem. Ayakkabı deyince aklımıza çok şey geliyor" diyerek, 17-25 Aralık'ta ayakkabı kutularında bulunan paralara gönderme yaptı.