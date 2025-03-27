İmamoğlu protestolarında tutuklu sayısı artıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İmamoğlu protestolarında 1879 kişinin gözaltına alındığını, 260'ının tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin bakanlıkta açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, Bursa Uludağ'da meydana gelen otel yangınına ilişkin, "Bugün sabah 05.29'da Bursa Uludağ'da bir otelde yangın çıktığı ihbarı alındı. Olay bölgesine ivedilikle ulaşıldı ve kısa zamanda yangın kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Çıkan yangında 12 personel, müdahale ekipleri tarafından otelden çıkartıldı. Bu personellerden 2'si maalesef hayatını kaybetti. 1 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Yapılan denetimler sonucu otel, 2 Ocak'ta kapatılmıştı. Yangın esnasında otelde konaklama yoktu. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralımıza acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili idari ve adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

'SOKAĞA ÇIKMAKLA KİMSE TEMİZE ÇIKAMAZ'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası çıkan sokak olaylarına değinen Yerlikaya, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası, ana muhalefet liderinin yaptığı sokak çağrısı üzerine, ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden bir süreç yaşandı. Bu süreçte sokak siyaseti meşrulaştırılmak istendi, milletimizin kardeşliğine pusu kuruldu. Polislerimize taşlarla, sopalarla, asitlerle, baltalarla, molotoflarla saldırıldı. Milli, manevi ve aile değerlerimiz ayaklar altına alındı. Camilerimize, kabristanlarımıza hürmetsizlik edildi. Adalet sokakta değil mahkeme salonlarında tecelli eder. Sokağa çıkmakla kimse temize çıkamaz. Hukuku sokak eylemleriyle bastırmaya çalışmak, adaleti linç etme kampanyalarıyla susturmaya kalkmak, kimseye fayda dağlamaz. Hiçbir algı operasyonu, hiçbir sokak kışkırtması gerçeğin üzerini örtemez" diye konuştu.

'150 POLİSİMİZ YARALANDI'

Son yapılan eylemler sonrası 1879 şüphelinin gözaltına alındığını vurgulayan Yerlikaya, "Bunların 260'ı tutuklandı, 468'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 662'sinin işlemleri devam ediyor. 489'u da serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlar arasında, 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı şüpheliler vardı. Sadece bu kadar mı? Aralarında uyuşturucu, cinsel taciz, hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama gibi 17 farklı suçtan adli işlem görenler olduğu belirlendi. Eylemlerde 150 polisimiz maalesef yaralandı. Yazık değil mi, günah değil mi, polisler bu milletin evladı değil mi? Onların da yolunu gözleyen eşleri, evlatları, anaları, babaları yok mu? Polislerimiz, sadece şehirlerimizin değil, o gün, o alanlara gelenlerin de güvenliğini sağlamak için oralarda bulunuyordu" ifadelerini kullandı.

'TRAFİK TEDBİRLERİMİZİ ARTTIRDIK'

Bayram sebebiyle alınan trafik önlemlerini açıklayan Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız dün açıkladı. Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıktı. Biz trafik tedbirlerimizi dün itibarıyla artırdık. Bu tedbirler 8 Nisan tarihine kadar sürecek. Bu 14 gün boyunca, trafik tedbirleri kapsamında, 47 bin 749'u polis, 21 bin 262'si jandarma olmak üzere, toplam 69 bin 11 personelimiz görev yapacak. Trafikle ilgili verilerimizi her gün sizlerle paylaşacağım. Bayram tatili süresince 54 ilimizdeki 468 ortalama hız ihlal tespit sistemi, 24 saat süreyle hız denetimi yapacak. Polis ve jandarmamız gündüz 1271, gece ise 601 radarla hız denetimlerini sürdürecek. Hava araçlarımız ülkemiz genelinde 3 bin 81 saat denetim yapılacak. Ayrıca şehirler arası terminallerde emniyet kemeri uyarı anonsları yapılacak; otobüsler denetlenecek. Altını çizerek ifade etmek isterim ki emniyet kemeri kullanımı kazalarda can kayıplarını yüzde 45 oranında azaltıyor" dedi.

DHA