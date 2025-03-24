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İmamoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu Dolar, Euro, altın ve gümüşün tepkisi bu oldu

İmamoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu Dolar, Euro, altın ve gümüşün tepkisi bu oldu
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Piyasalar yeni haftaya yine gergin başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın görevinden uzaklaştırılarak tutuklanmasının ardından Türk Lirası'ndaki değer kaybı sürüyor. İşte Dolar, Euro, altın, gümüş ve kripto paraların gözaltılara tepkisi...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk iddiasıyla tutuklanmasına, terör soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. İmamoğlu ile birlikte Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe de tutuklandı. 

Çağlayan Adliyesi’ne getirilen İmamoğlu, burada ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulurken Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanlıklarına da kayyum atandı.

Bu gelişmelerin ardından piyasalar yeni haftaya gergin başladı. 

İşte piyasalardaki son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin 

Dolar 38 TL'den, Euro 41,30 TL'den, Sterlin ise 49,12 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü Dolar 37,99 TL'den, Euro 41,29 TL'den, Sterlin ise 49,53 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 3 bin 19 Dolar'dan, gram altın 3 bin 688 TL'den, çeyrek altın 6 bin 126 TL'den, Cumhuriyet altını 25 bin 200 TL'den,  gümüş ise 40,55 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günü Ons altın 3 bin 33 Dolar'dan, gram altın 3 bin 706 TL'den, çeyrek altın 6 bin 94 TL'den, Cumhuriyet altını 25 bin 62 TL'den,  gümüş ise 40,84 TL'den fiyatlanmıştı...

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasalarında ise; Bitcoin 86 bin 940 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 44 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı 71,43 Dolar'dan işlem görüyor. 

 

 

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