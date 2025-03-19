''İmamoğlu'na ilaç verilmedi'' iddiası ortalığı karıştırdı

Gözaltına alınan İBB Başkanı İmamoğlu'nun sağlık kontrolünün karakolda yapıldığı ve ilaçlarının verilmediği iddiası olay oldu. Konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla Sarıyer'deki evinde gözaltına alındı.

İMAMOĞLU'NA İLAÇ VERİLMEDİ İDDİASI

Emniyetteki işlemleri devam eden İmamoğlu'nun sağlık kontrolünün karakolda yapıldığı ve ilaçlarının verilmediği iddia edildi.

DMM'DEN YALANLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Ekrem İmamoğlu'nun sağlık kontrolü hastaneye götürülmek yerine karakolda yapıldı, ilaçları verilmedi' iddiası doğru değildir. Bahse konu sağlık kontrolü İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi Ek Binasında, 2 Adli Tıp Uzmanı ve 1 Adli Tıp Teknisyenince doktor hasta özeline riayet edilerek yapılmıştır. Bununla birlikte gözaltında bulunanların kullanmakta olduğu rutin ilaçlar şahıslara emniyet birimlerince verilmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.