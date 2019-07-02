İmamoğlu'nun başkanlığındaki İBB ilk kez Atatürk'ün anıtını temizledi

23 Haziran İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu rakibi Binali Yıldırım'a 800 binden fazla oy farkı atarak kazanmıştı.

İmamoğlu'nun koltuğa oturduktan sonra yaptığı birtakım değişim ve yenilikler ise sürüyor...

Sarayburnu'nda bulunun ve ilk Atatürk anıtı olması bakımından ayrıca bir öneme sahip olan heykel, uzun bir aradan sonra, dün sabah İBB ekipleri tarafından temizlendi.

Odatv'nin haberine göre, son yıllarda anıtın bakımsız kalmasından dolayı sık sık eleştiriler yapılırken, nihayet İBB ekiplerince, anıt ve çevresinin temizlenmesi vatandaşlardan da takdir topladı.

Sarayburnu’ndaki Atatürk heykeli Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılmıştı.

Heykel, sanatçının Viyana'daki atölyesinde yapılmış, parçalar halinde Türkiye'ye getirilmiş ve heykeltıraşın denetiminde yerine oturtulmuştur.

25 Ağustos 1925 tarihinde yapımına başlanan anıt, 3 Ekim 1926'da törenle açılmıştır.