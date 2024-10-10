İnsan kaçakçılığı yapan generalin rütbesi söküldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye sınırında makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Ç.'nin rütbesinin söküldüğünü açıkladı.

Suriye sınırında makam aracıyla insan kaçakçılığı skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

Emekliye sevk edilen Tuğgeneral Bilal Ç., Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilerek rütbesi geri alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısında Ç.’nin disiplin sürecinin tamamlandığını ve kaçakçılık suçlamaları nedeniyle rütbesinin geri alındığını açıkladı.

MSB kaynakları, "Bilindiği üzere adı daha önce Suriye sınırında insan kaçakçılığı olayına karışan ve Bakanlığımız tarafından emekliliğe sevk edilen, daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Ç.'nin Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıklamıştık. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, Bilal Ç.'ye Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası verilerek rütbesi geri alındı." açıklamasını yaptı.

Ç., daha önce Ankara’da gözaltına alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.