  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İnsan kaçakçılığı yapan generalin rütbesi söküldü

İnsan kaçakçılığı yapan generalin rütbesi söküldü

İnsan kaçakçılığı yapan generalin rütbesi söküldü
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye sınırında makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Ç.'nin rütbesinin söküldüğünü açıkladı.

Suriye sınırında makam aracıyla insan kaçakçılığı skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

Emekliye sevk edilen Tuğgeneral Bilal Ç., Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilerek rütbesi geri alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısında Ç.’nin disiplin sürecinin tamamlandığını ve kaçakçılık suçlamaları nedeniyle rütbesinin geri alındığını açıkladı.

MSB kaynakları, "Bilindiği üzere adı daha önce Suriye sınırında insan kaçakçılığı olayına karışan ve Bakanlığımız tarafından emekliliğe sevk edilen, daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Ç.'nin Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıklamıştık. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, Bilal Ç.'ye Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası verilerek rütbesi geri alındı." açıklamasını yaptı.  

Ç., daha önce Ankara’da gözaltına alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

 

Etiketler milli savunma bakanlığı insan kaçakçılığı Suriye general
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
7 yaşındaki çocuğu sapığın elinden mahalleli kurtardı 7 yaşındaki çocuğu sapığın elinden mahalleli kurtardı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Bir ilimiz kabusu yaşıyor; gece, gündüz aynı korku: Evlerin duvarları ayrıldı, zeminleri göçtü... Bir ilimiz kabusu yaşıyor; gece, gündüz aynı korku: Evlerin duvarları ayrıldı, zeminleri göçtü... İşte Türkiye'de yaklaşık 1 milyon açık iş pozisyonu olan sektörler İşte Türkiye'de yaklaşık 1 milyon açık iş pozisyonu olan sektörler Türkiye'nin en zengin illeri açıklandı Türkiye'nin en zengin illeri açıklandı Sahte gıdalarda bugün... Salçanın içinden bakın ne çıktı Sahte gıdalarda bugün... Salçanın içinden bakın ne çıktı Beşiktaş, Bronckhorst için harekete geçti: ''Suç duyurusunda bulunulacak'' Beşiktaş, Bronckhorst için harekete geçti: ''Suç duyurusunda bulunulacak'' Enkaz kent yeniden inşa edildi: Depremzedeler yeni yuvalarına kavuştu Enkaz kent yeniden inşa edildi: Depremzedeler yeni yuvalarına kavuştu Adım adım taciz kamerada: Genç kadına kabusu yaşattı, ev hapsine mahkum edildi Adım adım taciz kamerada: Genç kadına kabusu yaşattı, ev hapsine mahkum edildi Serhat Akın Türkiye'yi terk ediyor Serhat Akın Türkiye'yi terk ediyor
Enflasyon verileri yüzünden davalık olan TÜİK için yeni karar Enflasyon verileri yüzünden davalık olan TÜİK için yeni karar Motorin ve benzine çifte zam Motorin ve benzine çifte zam Bir dargın bir barışık: Icardi ve Wanda Nara'dan sarmaş dolaş poz Bir dargın bir barışık: Icardi ve Wanda Nara'dan sarmaş dolaş poz Galatasaray tarihinde bir ilk: Galatasaray 2,7 milyar TL kâr açıkladı Galatasaray tarihinde bir ilk: Galatasaray 2,7 milyar TL kâr açıkladı Felç geçirme riski en yüksek olan kan grubu belli oldu Felç geçirme riski en yüksek olan kan grubu belli oldu Münevver Karabulut'un annesi: ''Cem Garipoğlu'nun öldüğüne inanmıyorum'' Münevver Karabulut'un annesi: ''Cem Garipoğlu'nun öldüğüne inanmıyorum'' AK Parti 81 ilde ''Cumhurbaşkanı'ma" sandıkları kuracak AK Parti 81 ilde ''Cumhurbaşkanı'ma" sandıkları kuracak Mersin'de kız öğrenci yurdunda taciz iddiası Mersin'de kız öğrenci yurdunda taciz iddiası 26 ildeki ''artık birinci parti ne AK Parti ne de CHP'' seçim anketi açıklandı 26 ildeki ''artık birinci parti ne AK Parti ne de CHP'' seçim anketi açıklandı Özel Halk Otobüsü'nde cinayet kamerada: Yolcuların gözü önünde katletti Özel Halk Otobüsü'nde cinayet kamerada: Yolcuların gözü önünde katletti