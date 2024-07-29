Irak ve Suriye'de 7 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek" denildi.

Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG’li… pic.twitter.com/0LepYkYLF9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 29, 2024

DHA