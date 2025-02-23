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Irak ve Suriye'de 8 terörist öldürüldü

Irak ve Suriye'de 8 terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.

DHA

Etiketler PKK ypg terörist
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