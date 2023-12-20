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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 14 hedef imha edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 14 hedef imha edildi
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Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil'e düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 14 hedef imha edildiçok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terör hedeflerine 20 Aralık 2023 saat 19.00'da hava harekatları icra edildiği belirtildi.


MSB, "Bölücü cü terör örgütü tarafından kullanılan Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki 14 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vuruldu" açıklamasını yaptı.

Etiketler haca ırak operasyon
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