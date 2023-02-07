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İskenderun Kaymakamlığı sular altında kaldı

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Yazar Murat Ağırel'in, Kahramanmaraş ve Elbistan'daki depremlerden en çok etkilenen ilçelerden olan İskenderun'dan paylaştığı bu görüntüler olay oldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem, Hatay'ın İskenderun ilçesinde de büyük yıkıma sebep oldu.

Depremde İskenderun Devlet Hastanesi yıkıldı. UMKE, AKUT ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile askerler, enkazın altında kalanlara ulaşmak için mücadele ediyor. Binanın etrafını aydınlatan ekipler, bazen iş makineleriyle bazen de el birliğiyle enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

Bölgedeki hareketlilik sürerken, Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, İskenderun'daki son durumu paylaştı.

Deprem bölgesine giden Ağırel, "İskenderun Kaymakamlığı ve hemen arkasındaki cadde su altında…" ifadelerini kullandı.

Etiketler iskenderun kaymakamlık sular altında sel
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