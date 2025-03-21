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  3. İsmail Saymaz'a ev hapsi verildi! Saymaz adli kontrol şartıyla serbest

İsmail Saymaz'a ev hapsi verildi

İsmail Saymaz'a ev hapsi verildi
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Gazeteci İsmail Saymaz'a Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcının ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Saymaz hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İsmail Saymaz, Gezi Direnişi soruşturması kapsamında Salı sabahı gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Saymaz'In Gezi Direnişi nedeniyle hapis cezasına mahkum edilen isimlerle yaptığı 'telefon konuşmalarından' bahsedilmişti.

Savcılık, Saymaz hakkında 'açık kaynak çalışmaları' yapıldığını da belirterek Saymaz'ın Gezi Direnişi'ne katılım sağlamaya çalıştığı öne sürülmüştü.

Saymaz, avukatı aracılığıyla paylaştığı mesajda Başsavcılığın suçlamaları için “Hakkımda başka bir suç isnat edilemediği için, Gezi parkı dosyası içerisine atılmak isteniyorum. Gazetecilik çabam bu yolla engellenmeye çalışılıyor ve açıkça susturulmak isteniyorum” demişti.

Saymaz hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz'a Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcının ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi cezasıyla cezalandırılmasına ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Etiketler ismail saymaz adliye gezi parkı gezi
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