Isparta Valiliğine geçici görevlendirme

Covid 19'a yakalanan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı. Seymenoğlu'nun yerine Merkez Valisi Osman Kaymak görevlendirildi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Covid 19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Vali Seymenoğlu’nun raporlu olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı koordinasyonun devamlılığı için vali yardımcılarından Osman Kaymak’ı vali vekili olarak görevlendirdi.

Isparta’da 3 Şubat'ta başlayan yoğun kar yağışı, birçok mahallede elektrik kesintilerine neden oldu. Elektrik kesintisi nedeniyle kombiler çalışmadı ve yurttaşlar soğuk havada doğalgazlarını, ısıtıcılarını kullanamaz hale geldi.