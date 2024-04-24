İsrail Filistin Kızılay Derneği Merkezi’nin yakınını bombaladı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Son olarak, İsrail'in Deir el-Balah şehrindeki Filistin Kızılay Derneği Merkezi'nin yakınlarını hedef aldığı bildirildi. Saldırıda yaşanan can ve mal kaybı henüz netlik kazanmış değil.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 201 gündür devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi’nin Deir el-Balah şehrindeki Filistin Kızılay Derneği Merkezi’nin yakınını bombaladı. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.