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İsrailli yetkiliden Hasan Bitmez için skandal sözler

İsrailli yetkiliden Hasan Bitmez için skandal sözler
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İsrail Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emmanuel Nahshon, TBMM'de rahatsızlanarak hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hakkında skandal bir paylaşımda bulundu.

Meclis kürsüsünde konuşması sırasında baygınlık geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti. Konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Bitmez ile ilgili İsrailli yetkiliden skandal bir paylaşım geldi.

Visegrád 24 isimli bir yayın organı, "Bugün TBMM'de dram var" başlığıyla yayınladığı paylaşımında, "Milletvekili Hasan Bitmez, İsrail'e karşı sert bir dil kullanarak, İsrail'in 'Allah'ın gazabına' uğradığını haykırdı. Saniyeler sonra kalp krizi geçirdi" ifadelerini kullandı.

 'İSRAİL'DEN NEFRET ETMEK SİGARA İÇMEK GİBİDİR'

İsrail Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emmanuel Nahshon, bu paylaşımı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı;

"İsrail'den nefret etmek sigara içmek gibidir; bağımlılık yapar ama sağlığınız için gerçekten kötüdür."

Nahshon'un bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti.

Etiketler Hasan Bitmez israil yetki
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