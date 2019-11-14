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  3. 14 Kasım 2019 14:37

İstanbul Boğazı'nda bir yolcu denize düştü

Üsküdar-Beşiktaş arasında sefer yapan bir tekneye binen yaşlı adam denize düştü. Teknedeki görevliler yaşlı adamı kurtarmak için seferber oldu.

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Üsküdar-Beşiktaş arasında sefer yapan tekneye binen bir yaşlı adam denize düştü. Teknedeki görevliler yaşlı adamı kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

Üsküdar-Beşiktaş arasında sefer yapan tekneye binen bir yaşlı adam bilinmeyen bir nedenden denize düştü. Teknedeki görevliler yaşlı adamı kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

YAŞLI ADAM TEKNEYE ALINDI

Denize atlayan görevli can simidi ile yaşlı adamı tekneye aldılar. Yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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