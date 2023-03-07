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İstanbul Sirkeci'de tramvay raydan çıktı

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İstanbul'da Kabataş-Bağcılar arasında sefer yapan tramvay, Sirkeci'de raydan çıktı. Kazada yaralanan olmazken, seferlerde aksaman yaşandı.

Kabataş-Bağcılar tramvayı Eminönü'nden Sirkeci istikametine gittiği sırada saat 14.45 sıralarında raydan çıkarak iki rayın arasındaki elektrik direğini çevreleyen taşlara çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, seferlerde akmasa yaşandı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz geçici bir süre için Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. Ekiplerin çalışmasının ardından seferler normale döndü. 

DHA

Etiketler istanbul tramvay raydan çıktı kaza sirkeci
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