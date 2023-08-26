  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul Valisi Gül, Sabancı çiftinin sağlık durumunu açıkladı

İstanbul Valisi Gül, Sabancı çiftinin sağlık durumunu açıkladı

İstanbul Valisi Gül, Sabancı çiftinin sağlık durumunu açıkladı
Güncelleme:

İstanbul Valisi Davut Gül, Yunanistan'da tekne kazası geçiren ve hastanede tedavi gören Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı ziyaret etti. Vali Gül, ''Geçmiş olsun için uğradık. Sağlık durumlarıyla ilgili aile mutlaka açıklama yapıyordur. Bildiğimiz, gördüğümüz kadarıyla iyi'' dedi.

Yunanistan'ın Leros Adasında perşembe akşam saatlerinde denizde zodyak botla kaza yapan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı'nın İstanbul'daki özel bir hastanede tedavileri sürüyor. Akşam saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül hastaneye gelerek Sabancı çiftini ziyaret etti ve yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, "Geçmiş olsun için uğradık. Sağlık durumlarıyla ilgili aile mutlaka açıklama yapıyordur. Bildiğimiz, gördüğümüz kadarıyla iyi. Bizim açıklama yapmamız uygun olmaz. Biz insani olarak uğradık. Geçmiş olsun" dedi.

Kaza geçiren Sabancı çiftinin sağlık durumu açıklandıKaza geçiren Sabancı çiftinin sağlık durumu açıklandıGüncel

 

DHA

Etiketler ali sabancı davut gül
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Esenyurt'ta site fena karıştı! Kavgayı ayırmaya gelen güvenliklere de saldırdılar
Kaza geçiren Sabancı çiftinden haber var
Ara zam bekleyen emeklilere kötü haber
Deneme amaçlı ayçiçeği ektiler; sonuç şaşırttı
Kolesterolün en büyük düşmanı: Günde 2 bardak içen şifa buluyor
19 yaşındaki genç kıza toplu tecavüz dehşeti! Kimyasal hadım cezası gündemde
17 katlı otelde büyük yangın
Hepsi Grubu'nun Yasemin'i direk dansıyla olay oldu
İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak
Okullarda yeni dönem: Öğretmenler beyaz önlük giyecek