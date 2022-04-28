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İstanbul'da 5 katlı binada yangın

İstanbul'da 5 katlı binada yangın

Sultangazi'de 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde dün gece saat 03.30 sıralarında 5 katlı binada yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2145 Sokak'ta bulunan binanın bodrum katından dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

 Bu sırada dumandan etkilenen 2 kişi, bina sakinleri tarafından dışarı çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, gelen sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 2 kişiye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sorası dairede maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Etiketler sultangazi yangın apartman duman itfaiye
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