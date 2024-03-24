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İstanbul'da binlerce kişiden ''Komünist Başkan'' yürüyüşü

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İstanbul Kadıköy'de bugün binlerce kişi Türkiye Komünist Partisi'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu için yürüdü.

2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala, seçimlerin dikkat çeken adaylarının TKP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, binlerce kişi ile birlikte Kadıköy'de bir yürüyüş düzenledi.

Yoğurtçu parkında başlayan yürüyüş Moda sahilinin ardından Bahariye caddesinde TKP Kadıköy Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun konuşmasıyla son buldu.

Yürüyüşe katılan binlerce Kadıköylü “Kadıköy’ün umudu Fatih Maçoğlu”, “Kadıköy’ü ranta kapatacağız” sloganlarıyla Kadıköy sokaklarındaydı.

Etiketler fatih mehmet maçoğlu tkp kadıköy yürüyüş
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