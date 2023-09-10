İstanbul'da bir kadının kaçırıldığı iddia edilmişti, gerçek ortaya çıktı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken bir otomobile bindirilerek kaçırıldığına dair haber gündeme bomba gibi düşmüştü. Türkiye'yi ayağa kaldıran videonun gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken bir otomobile bindirilerek kaçırıldı' başlığı ile sosyal medyada yayılan videonun gerçek olmadığını duyuruldu.

Ne olmuştu ?

Dün, 17.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iş yerinden çıkan İ.J. ve yanındaki kadının yanına bir otomobil yaklaştı. Otomobilden inen iki kişi İ.J.'yi zorla otomobile bindirdi. Otomobil olay yerinden hızla uzaklaşırken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin kaçırılma iddiasıyla çok sayıda ihbarda bulunduğu olayla ilgili emniyet alarma geçti.

İfade verip serbest kaldılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, İ.J. ve onu kaçırdığı iddia edilen İ.M., G.J. ve M.S.'nin, olayın ardından bin 500 kilometre uzaklıkta ki Iğdır'a gittikleri belirlendi. Polis ekipleri tarafından ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürülen İ.J ve onu kaçırdığı iddia edilen İ.M.'nin nişanlı oldukları öğrenildi. İ.M.'nin nişanlısına sürpriz yapmak için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenilirken, aralarında İ.J.'nin kız kardeşi G.J.'nin bulunduğu 4 kişi, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Emniyet birimleri, "Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken bir otomobile bindirilerek kaçırıldı." içerikli video kaydı ile ilgili çalışmalarını tamamlamıştır.

Bir şahsın nişanlısına sürpriz yapmak istediği, görüntülerin yanlış anlaşılmaya neden olduğu tespit edilmiştir.