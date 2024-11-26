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İstanbul'da Bitcoin rallisini böyle kutladılar: Vatandaş kuyruğa girdi

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İstanbul Kadıköy'de kripto para birimi Bitcoin'deki yükselişi kutlamak isteyen bir ajans lokma dağıttı.

100 bin dolar seviyesine doğru hareket eden Bitcoin, Kasım ayının başından itibaren yüzde 136 yükselerek rekor yükseliş gerçekleştirdi. Kadıköy'de Web3Effect isimli ajans, Bitcoin'deki artışı kutlamak amacıyla lokma dağıttı. Lokma dağıtım aracının üzerine asılan, 'Ne doları, ne altını, ben varım diyor; 1 Bitcoin 100 bin dolar' yazılı afiş ilgi çekerken, Bitcoin lokması için kuyruk oluştu.

'FARKINDALIK UYANDIRMIŞ OLACAK'

Tuğçe Akpolat, "Bitcoin, neredeyse 100 bin dolar olmak üzere ve bu bizim ekosistemimiz için aslında büyük bir şey. Bundan ziyade biz biraz, Bitcoin'i ve teknolojisini tanıtmayı amaçlıyoruz. Web3 ajansıyız. Burada tanıtımlar yapıyoruz. İstiyoruz ki, gençlerimiz ve halkımız bu teknoloji ile biraz daha içli dışlı olsun ve bilinirlik, farkındalık kazansın. Bunu insanlara tanıtmayı amaçlıyoruz. İnsanların biraz olsun bir şeyler öğrenebilmesine vesile olmak bizim için çok önemli bir şey. En azından bir farkındalık uyandırmış olacak, teknolojiyle bir temasta bulunmuş olacak. Belki de merak edenler, bu ekosisteme katılıp teknolojinin nimetlerinden faydalanıyor olacak" dedi.

İstanbul Kadıköy'de kripto para birimi Bitcoin'deki yükselişi kutlamak isteyen bir ajans lokma dağıttı.

'KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞTAYIZ'

Akpolat, "Bitcoin'in yükselmesini, yıllardır bekliyoruz. Yaklaşık 3-4 yıldır bekliyoruz. Bulunduğu durumdan, sürekli yüksek seviyelere gelmeye başladı. Haftada 2-3 kere yeniliyor bunu Bitcoin. 100 bin dolar da anlamlı bir sayı. Bitcoin'in 100 bin dolar olması demek altın ve dolar yatırımcısını üzüyor, Bitcoin yoluna devam ediyor demek aslında. Bugün de bu yüzden bunu kutluyoruz. Köprüden önce son çıkıştayız. Bitcoin 40 bin dolarken kimse yüzüne bakmıyordu. 100 bin dolarken artık konuşulmaya başlanacak. Ne alalım denmeye başlanacak. Ne yapalım denmeye başlanacak. Şimdiden bu insanların, bu ekosisteme girip buradaki iş fırsatlarına da buradaki teknolojik yapıya da bakmasını istiyoruz" diye konuştu.

'100 BİN DOLAR OLMASI RÖVANŞI ARTTIRACAK'

Kapalı çarşıda esnaf olan aynı zamanda lokma dağıtımında görevli Mehdi Yılmaz, "Bir Bitcoin 100 bin dolar olmuş. Bitcoin'in bir tanesinin 100 bin dolar olması biraz daha rövanşı arttıracak. Kapalı çarşı esnafıyım. Bu bizi de biraz etkileyecek ama alt coinleri de etkileyeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

DHA

Etiketler kadıköy bitcoin lokma
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