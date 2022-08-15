İstanbul'da hareketli dakikalar! Silahlı kavgaya müdahale: 2 polis çok sayıda yaralı var
İstanbul'un Şişli ilçesinde kalabalık grup arasında çıkan silahlı kavgaya polis müdahale etti.
Şişli Kuştepe Köz Sokak'ta kalabalık grup silahlı kavgaya tutuştu. Sevk edilen polis ekiplerinin kavgaya müdahalesi sürüyor. İkisi polis çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Bölgeye çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi.
GÖZALTILAR VAR
Kavgaya karışanların bazıları gözaltına alındı. Polisin olay yerindeki incelemesi ve kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalaması için çalışmalar sürdürülüyor.
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