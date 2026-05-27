İstanbul'da hastanelik olan acemi kasap sayısı açıklandı: Yüzlerce yaralı var!

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kurban kesimine bağlı olarak yaralanan 767 kişinin hastanelere başvurduğunu duyurdu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı’nın ilk gününde il genelindeki hastanelere ve acil servislere yansıyan kurban kesimi kaynaklı yaralanma verilerini kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Güner, megakentte dikkatsizlik sonucu yüzlerce kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu duyurdu.

Güner, “Kurban Bayramı’nın ilk gününde İstanbul genelinde, kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 767 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur. Vatandaşlarımızın büyük bölümü ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiş olup, sağlık ekiplerimiz bayram süresince kesintisiz şekilde görevlerinin başındadır. Bayram boyunca fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum“ ifadelerini kullandı.

DHA