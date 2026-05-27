Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajında dikkat çeken ifadeler

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar, bu kardeşliği bozabilecektir" dedi

Mahkeme kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla tüm vatandaşların bayramını kutladı. Kılıçdaroğlu mesajında, birlik, beraberlik ve ortak mücadele vurgusu yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Sevgili Kardeşlerim, Değerli Yol Arkadaşlarım, Bir Kurban Bayramı’na daha hazırlanırken; içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz. Bayramlar; hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir. Bizler; tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgârı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar, bu kardeşliği bozabilecektir. Bizim en büyük gücümüz; dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır. Bu Kurban Bayramı; eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun. Hepinize sağlık, huzur ve umut dolu bayramlar diliyorum."

DHA

