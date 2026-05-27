  İran Devlet Televizyonu resmen açıkladı: Hürmüz Boğazı eski haline dönecek!

Orta Doğu'da tansiyonu düşürecek yeni bir gelişme yaşandı. İran Devlet Televizyonu, savaşı sona erdirmek amacıyla ABD ile yürütülen müzakerelerde ilk gayriresmi çerçeve taslağının hazırlandığını duyurdu. Taslağa göre İran, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari taşımacılığı eski haline döndürecek; ABD ise deniz ablukasını kaldırarak askeri güçlerini bölgeden çekecek.

Orta Doğu'da savaşı bitirecek ilk somut diplomatik adım atıldı. İran Devlet Televizyonu, Washington ile Tahran arasında savaşı sonlandırma amacıyla hazırlanan mutabakat zaptının ilk gayriresmi çerçeve taslağını paylaştı.

Dış basına ve uluslararası ajanslara son dakika koduyla düşen bilgilere göre, iki ülke arasında uzlaşı sağlanan taslak metin, bölgedeki askeri hareketliliği ve ekonomik ablukayı tamamen bitirmeyi hedefliyor.

Hürmüz Boğazı Ticarete Yeniden Açılıyor

Söz konusu taslak mutabakat metnine göre İran, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndaki ticari deniz taşımacılığını bir ay içerisinde savaş öncesi seviyelere geri döndürmeyi taahhüt ediyor.

Küresel petrol sevkiyatının en kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle güvenli ticarete açılması, dünya enerji piyasalarında da şimdiden büyük bir rahatlama beklentisi yarattı.

ABD Ablukayı Kaldıracak ve Çekilecek

İran'ın ticaret trafiğini normale döndürme hamlesine karşılık olarak ABD de bölgedeki askeri varlığını azaltacak. Taslağa göre Washington yönetimi, İran çevresinde konuşlandırdığı askeri güçlerini geri çekecek.

Aynı zamanda ABD, bölgede bir süredir uyguladığı deniz ablukasını da resmen sonlandıracak. 

Taslakta ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemi trafiğinin yönetimi ve yönlendirilmesinin İran ile Umman iş birliğinde koordine edileceği belirtildi. Haberde, 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılması durumunda mutabakatın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bağlayıcı bir kararla resmileştirileceği kaydedildi.

Diplomatik kaynaklar, bu ilk gayriresmi taslağın resmi bir anlaşmaya dönüşmesi durumunda bölgede kalıcı barışın önünün açılabileceğini belirtiyor.

