  Trabzonspor ve Konyaspor, PFDK'ya sevk edildi

Trabzonspor ve Konyaspor, PFDK'ya sevk edildi

Trabzonspor ve Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; iki kulübü çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK’ya sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği’nce yapılan sevkler şöyle:

"1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 22.05.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü’nün 22.05.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu İLHAN PALUT’un aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “tedbire uymaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca 25.05.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ESENLER EROKSPOR Kulübü’nün 24.05.2026 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-ARCA ÇORUM FK Trendyol 1. Lig Play Off müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ESENLER EROKSPOR Kulübü futbolcusu GUELOR KANGA KAKU’nun aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca, “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve “tedbire uymaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca 25.05.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ARCA ÇORUM FK Kulübü’nün 24.05.2026 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-ARCA ÇORUM FK Trendyol 1. Lig Play Off müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ARCA ÇORUM FK Kulübü idarecisi MEHMET AKİF BOYRAZ’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 25.05.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

DHA

