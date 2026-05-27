  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
Güncelleme:

Hollanda Milli Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosu açıklandı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu'nda mücadele edecek Hollanda'nın aday kadrosu açıklandı. Sezonu Galatasaray'da tamamlayan Noa Lang, listede yer aldı.
Teknik Direktör Ronald Koeman'ın belirlediği 26 kişilik kadroda bulunan isimler şöyle:

Kaleci: Mark Flekken, Robin Roefs, Bart Verbruggen

Defans: Nathan Ake, Virgil Van Dijk, Denzel Dumfries, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Micky Van De Ven, Jurrien Timber

Orta saha: Frenkie De Jong, Ryan Gravenberch, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Marten De Roon, Guus Til, Quentin Timber, Mats Wieffer

Forvet: Brain Brobbey, Memphis Depay, Cody Gakpo, Justin Kluivert, Noa Lang, Donyell Malen, Crysensio Summerville, Wout Weghorst

Portakallar, turnuvadaki ilk maçını 14 Haziran'da Japonya ile oynayacak. 20 Haziran'da İsveç ile karşılaşacak olan Hollanda, gruptaki son maçında 26 Haziran'da Tunus ile karşı karşıya gelecek.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

CHP önünde şoke eden manzara: Araçlar satışa çıktı, üzerine ''haram'' yazıldı!
CHP önünde şoke eden manzara: Araçlar satışa çıktı, üzerine ''haram'' yazıldı!
Dayısını döve döve öldürüp, cesediyle 3 gün kaldı!
Dayısını döve döve öldürüp, cesediyle 3 gün kaldı!
Define avcılarının mahsur kaldığı mağarada mucize kurtuluş
Define avcılarının mahsur kaldığı mağarada mucize kurtuluş
2,5 saatlik seyahat süresi 36 dakikaya inecek
2,5 saatlik seyahat süresi 36 dakikaya inecek
Zülfi Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli hastanelik oldu
Zülfi Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli hastanelik oldu
Otogarda unutulan çantanın içinden servet çıktı
Otogarda unutulan çantanın içinden servet çıktı
60 yıllık gelenek bozulmadı: Bayram sabahı 1 kilometrelik kuyruk oluştu
60 yıllık gelenek bozulmadı: Bayram sabahı 1 kilometrelik kuyruk oluştu
Hayat kurtaran mobil uygulama bir haftada rekor kırdı
Hayat kurtaran mobil uygulama bir haftada rekor kırdı
Etiketler Hollanda 2026 dünya kupası kadro
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Define avcılarının mahsur kaldığı mağarada mucize kurtuluş Define avcılarının mahsur kaldığı mağarada mucize kurtuluş Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajında dikkat çeken ifadeler Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajında dikkat çeken ifadeler Özgür Özel yeni parti mi kuracak? İlk kez yanıt verdi Özgür Özel yeni parti mi kuracak? İlk kez yanıt verdi Hayat kurtaran mobil uygulama bir haftada rekor kırdı Hayat kurtaran mobil uygulama bir haftada rekor kırdı Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması! Kameraların karşısına geçti, yol haritasını açıkladı Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması! Kameraların karşısına geçti, yol haritasını açıkladı Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da skandal görüntüler Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da skandal görüntüler CHP önünde şoke eden manzara: Araçlar satışa çıktı, üzerine ''haram'' yazıldı! CHP önünde şoke eden manzara: Araçlar satışa çıktı, üzerine ''haram'' yazıldı! Bahçeli CHP'ye yol haritası çizdi; kurultay için tarih bile verdi! Bahçeli CHP'ye yol haritası çizdi; kurultay için tarih bile verdi! İran Devlet Televizyonu resmen açıkladı: Hürmüz Boğazı eski haline dönecek! İran Devlet Televizyonu resmen açıkladı: Hürmüz Boğazı eski haline dönecek! Dayısını döve döve öldürüp, cesediyle 3 gün kaldı! Dayısını döve döve öldürüp, cesediyle 3 gün kaldı!
Akaryakıta indirim geldi: İşte il il yeni fiyat listesi... Akaryakıta indirim geldi: İşte il il yeni fiyat listesi... Kötü koku gelen dairede ceset bulundu Kötü koku gelen dairede ceset bulundu Zülfi Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli hastanelik oldu Zülfi Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli hastanelik oldu Otogarda unutulan çantanın içinden servet çıktı Otogarda unutulan çantanın içinden servet çıktı İstanbul'da hastanelik olan acemi kasap sayısı açıklandı: Yüzlerce yaralı var! İstanbul'da hastanelik olan acemi kasap sayısı açıklandı: Yüzlerce yaralı var! 2,5 saatlik seyahat süresi 36 dakikaya inecek 2,5 saatlik seyahat süresi 36 dakikaya inecek 60 yıllık gelenek bozulmadı: Bayram sabahı 1 kilometrelik kuyruk oluştu 60 yıllık gelenek bozulmadı: Bayram sabahı 1 kilometrelik kuyruk oluştu Fenerbahçe kafilesine saldırı dosyası raftan indirildi! Fenerbahçe kafilesine saldırı dosyası raftan indirildi! Tatilcilere kötü haber: Güneşli hava yerini sağanak yağışa bırakacak Tatilcilere kötü haber: Güneşli hava yerini sağanak yağışa bırakacak