İstanbul'da İETT şoförünü çileden çıkaran olay

İstanbul Pendik'te İETT otobüsü şoförü ile yolcu arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşananlar şaşırttı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İETT otobüsünün şoförü seyir halindeyken bir anda durarak, şoför koltuğunun arkasında oturan genç bir yolcuyla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

"SENİ DELERİM" DEMESİYLE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ!

İkili arasındaki sözlü tartışma yolcunun şoföre "Seni delerim" demesiyle bir anda kavgaya dönüştü.

Bu sözler karşısında öfkelenen İETT şoförü, "Hadi beni delsene" diye bağırarak gencin boğazını sıktı.

"SAAT 4'TE BİNDİM, DAHA BİR SİMİT BİLE YEMEDİM"

Kavga esnasında İETT şoförü, "Saat 4'te bindim bu araca, daha bir simit bile yemedim. Psikolojim bozuldu" diyerek kendini savundu.

İkili arasındaki kavga otobüsün içindeki diğer yolcuların araya girmesiyle sonlandı. Genç yolcuyu aşağıya indiren şoför, yoluna devam etti.

Yaşanan olay ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.