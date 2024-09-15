  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da İETT şoförünü çileden çıkaran olay

İstanbul'da İETT şoförünü çileden çıkaran olay

Güncelleme:

İstanbul Pendik'te İETT otobüsü şoförü ile yolcu arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşananlar şaşırttı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İETT otobüsünün şoförü seyir halindeyken bir anda durarak, şoför koltuğunun arkasında oturan genç bir yolcuyla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

"SENİ DELERİM" DEMESİYLE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ!

İkili arasındaki sözlü tartışma yolcunun şoföre "Seni delerim" demesiyle bir anda kavgaya dönüştü.

Bu sözler karşısında öfkelenen İETT şoförü, "Hadi beni delsene" diye bağırarak gencin boğazını sıktı.

"SAAT 4'TE BİNDİM, DAHA BİR SİMİT BİLE YEMEDİM"

Kavga esnasında İETT şoförü, "Saat 4'te bindim bu araca, daha bir simit bile yemedim. Psikolojim bozuldu" diyerek kendini savundu.

İkili arasındaki kavga otobüsün içindeki diğer yolcuların araya girmesiyle sonlandı. Genç yolcuyu aşağıya indiren şoför, yoluna devam etti.

Yaşanan olay ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Etiketler istanbul İstanbul Pendik iett şoförü İETT şoförü kavga
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süper Kanlı Ay için geri sayım başladı: Süper Kanlı Ay ne zaman? Süper Kanlı Ay için geri sayım başladı: Süper Kanlı Ay ne zaman? Barıştıkları gündeme gelmişti: Icardi ile Wanda Nara sarmaş dolaş görüntülendi Barıştıkları gündeme gelmişti: Icardi ile Wanda Nara sarmaş dolaş görüntülendi Sakarya'da fabrikada patlama: 21 yaralı Sakarya'da fabrikada patlama: 21 yaralı Emlak ilanlarında yeni dönem: Sadece yetkili satıcılar ilan verebilecek Emlak ilanlarında yeni dönem: Sadece yetkili satıcılar ilan verebilecek Borsa yatırımcılarını edişlendiren olay: Neredeyse yarı yarıya düştü Borsa yatırımcılarını edişlendiren olay: Neredeyse yarı yarıya düştü Görme engelli vatandaşların telefonunu çalan hırsızdan pişkin savunma Görme engelli vatandaşların telefonunu çalan hırsızdan pişkin savunma Erdoğan'dan ''Narin'' açıklaması: Kimileri cenaze üzerinden siyaset yapıyor Erdoğan'dan ''Narin'' açıklaması: Kimileri cenaze üzerinden siyaset yapıyor Ev sahibi kiracı uyuşmazlığında yok artık dedirten olay: Ev sahibinin cinsel organını kesti Ev sahibi kiracı uyuşmazlığında yok artık dedirten olay: Ev sahibinin cinsel organını kesti İstanbul'da meyve sebze halinde kan aktı: 5 yaralı İstanbul'da meyve sebze halinde kan aktı: 5 yaralı Kalamış Yat Limanı kararı Resmi Gazete'de yaymılandı Kalamış Yat Limanı kararı Resmi Gazete'de yaymılandı
Ne arsa ne de konut... Uzman isim ev almaktan 10 kat daha karlı yatırımı açıkladı Ne arsa ne de konut... Uzman isim ev almaktan 10 kat daha karlı yatırımı açıkladı Av yasağı sona erdi, tezgahlar palamutla doldu Av yasağı sona erdi, tezgahlar palamutla doldu Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat TEM'de 8 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var TEM'de 8 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da golle başladı Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da golle başladı