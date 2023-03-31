İstanbul'da iftar sonrası kumar oynayanlara suçüstü: 101 bin TL ceza kesildi

İstanbul'da özellikle iftardan sonra kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri kahvehane ve derneklere baskın düzenledi. Kumar oynayan 25 kişiye para cezası kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği koordinesinde geçtiğimiz çarşamba günü 21.00 ile 23.59 saatleri arasında İstanbul'da 126 ekip 274 personelin katılımı ile kumar operasyonu yapıldı. Polisin operasyonunda , 350 kahvehane, kıraathane, cafe, 20 dernek ve 6 ruhsatsız iş yerinde denetim yapıldı. Baskınlar sırasında 3224 kişiye GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Ahlak Büro Amirliği ekipleri operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 25 kişi hakkında Kabahatler Kanunu 34. madde gereğince toplam 101 bin 375 TL idari para cezası kesti. Kumar oynanması için yer ve imkân sağladığı tespit edilen 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

KUMAR OYNARKEN SİGARA İÇENLERE İKİNCİ CEZA

Ahlak Büro Amirliği ekipleri baskın yapılan adreslerde bulunan, 2 kumar makinesi, 16 hard disk, oyun pulları, 1.02 gram uyuşturucu madde, 2 bin 780 TL'ye el konuldu. Kumar oynanan mekanlarda, tütün mamulleri tükettiği tespit edilen 4 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince 2 bin 468 TL idari para cezası kesildi. Baskınlarda ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen bir iş yeri mühürlendi.

DHA