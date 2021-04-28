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İstanbul'da kaçak iftara polis baskını

İstanbul, Ataşehir'de yasak olmasına rağmen bir restoranda iftar yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri baskın gerçekleştirdi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde corona virüs tedbirleri kapsamında faaliyet göstermesi yasak olan bir restoranın müşteri kabul ettiği ihbarını alan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kısıtlama sonrası restorana giren ekipler, içeride çok sayıda kişinin yemek yediğini gördü.

Etiketler iftar kaçak iftar polis polis baskını
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