  İstanbul'da miting alarmı: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

CHP'nin Saraçhane'de düzenleyeceği miting nedeniyle saat 16.00’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün Saraçhane’de gerçekleştireceği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi nedeniyle Fatih ilçesinde geniş kapsamlı trafik düzenlemesi yapıldı. Emniyet ekipleri, miting alanına çıkan bazı yolları saat 16.00 itibarıyla araç trafiğine kapatıyor.

Saat 16.00 itibariyle kapanacak yollar şöyle:
- Fevzipaşa Caddesi,
- Macar Kardeşler Caddesi,
- İtfaiye Caddesi,
- 15 Temmuz Şehitler Caddesi,
- Gençtürk Caddesi,
- Cemal Yener Tosyalı Caddesi,
- Dede Efendi Caddesi,
- Şehzadebaşı Caddesi,
- Vezneciler Caddesi,
- 16 Mart Şehitleri Caddesi,
- Bozdoğan Kemeri Caddesi,
- Darülfünun Caddesi,
- Atatürk Bulvarı,
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ile yukarıda yazılı yollara çıkan tüm cadde sokaklar uygun noktalardan trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif güzergahlar ise şöyle:
- Vatan Caddesi,
- Millet Caddesi,
- Namık Kemal Caddesi,
- Sahil Kennedy Caddesi,
- Ragıp Gümüşpala Caddesi

 

İHA

Etiketler saraçhane CHP miting özgür özel
