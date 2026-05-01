İstanbul'da olaylı 1 Mayıs: Yüzlerce gözaltı var!

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz yürüyüşlere katılan 575 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Kadıköy Rıhtım ve Kartal Meydanlarında yapılan çeşitli programlarla kutlanırken, ilin bazı noktalarında toplanan gruplar izinsiz şekilde yürümek istedi. İstanbul'da güvenlik önlemi alan polis ekipleri, izinsiz yürümek isteyen grupları dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Ancak uyarıları dikkat etmeyen göstericiler, sloganlar eşliğinde yürümeye devam etmek isteyince polis müdahalesiyle karşılaştı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valilği'nde konuya ilişkin yapılan açıklamada; "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Valiliğimizce verilen izinle Kadıköy Rıhtım Meydanı ve Kartal Meydanı’nda düzenlenen mitinglerde coşkuyla kutlandı. Alınan kararlara uyarak bu özel günü hakkıyla - coşkuyla kutlayan tüm sendika, STK ve emekçilere; bununla birlikte, şehrimizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzur ve refahı için gece gündüz görev yapan polisimize teşekkür ediyoruz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün şehrimizde huzur içinde geçirilebilmesi için alınması gereken tedbirler de daha önce kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bazı marjinal gruplar alınan tedbir kararlarını hiçe sayarak, her yıl olduğu gibi bu yılki 1 Mayıs’ta da, Emniyet birimlerimizle karşı karşıya gelmiştir. Bu gruplara İstanbul Emniyetimizin ilgili birimlerince gerekli müdahaleler yapılmıştır. Alınan tedbir kararlarına uymayan bu marjinal gruplara yapılan müdahalelerde saat 18.00 itibariyle 575 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların işlemleri, emniyet birimlerinde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

