İstanbul'da tedbirler kapsamında 8 nokta yayalara kapatıldı

İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında yaya trafiğine kapatılan cadde sayısı artıyor. Bağcılar Meydan, Güneşli Meydan ve 6 yürüyüş yolu yaya trafiğine kapatıldı. Daha önce de Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi kapatılmıştı.



İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sekiz yürüyüş yolunun koronavirüs önlemleri kapsamında yaya trafiğine kapatıldığı bildirildi. Kararı Bağcılar Kaymakamlığı duyurdu.

8 NOKTA YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Bağcılar Kaymakanlığı'nın aldığı karara göre; Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul'da Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve en işlek 6 cadde yaşanan yoğunluk nedeniyle 15 gün süreyle yaya trafiğine kapatıldı. Cadde başlarına kurulan demir bariyerlerin başında görevli olan Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve polis, caddeye yaya giriş-çıkışına izin vermiyor.

Daha önce de Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi kapatılmıştı.