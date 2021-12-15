İstanbul'da trafik felç! Yüzde 80'e ulaştı

İş çıkış saatinin gelmesiyle beraber İstanbul'da trafik yoğunluğu 18.00 itibarıyla yüzde 80'e ulaştı. Toplu ulaşımlarda da yoğunluk yaşandığı görüntülendi.

İstanbul'da yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

YAĞMUR DA ETKİLİ OLDU

İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yağmurun etkili olduğu kentte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.00 sıralarında yüzde 80'e ulaştı.

Tramvay ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Toplu ulaşım araçlarına binip inmek isteyenler zaman zaman zorlandı.