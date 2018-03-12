Müjde ! Whatsapp'ta o süre artırıldı
Müjde ! Whatsapp'ta o süre artırıldı
Erdoğan'dan 23 milyon eve mektup
Erdoğan'dan 23 milyon eve mektup
NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
Ankara'da flaş otopark ücreti kararı !
Ankara'da flaş otopark ücreti kararı !
İzmir'de korkutan deprem ! Sallandılar...
İzmir'de korkutan deprem ! Sallandılar...
Kana bulayacaklardı... 1 ton ele geçirildi !
Kana bulayacaklardı... 1 ton ele geçirildi !
Bakan Fakıbaba'dan şeker fabrikaları hamlesi
Bakan Fakıbaba'dan şeker fabrikaları hamlesi
Türk savunma sanayisi gözünü Katar'a dikti
Türk savunma sanayisi gözünü Katar'a dikti
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 12 Mart 2018 21:53

İstanbul'da tramvay raydan çıktı !

İstanbul Topkapı'da tramvay raydan çıktı. Tramvayda çift yönlü seferler yapılamıyor.

İstanbul'da tramvay raydan çıktı !
A+ A-

Topkapı'da tramvay raydan çıktı. Tramvay seferleri çift taraflı olarak yapılamıyor.

Topkapı-Habipler hattında sefer yapan tramvay Topkapı'da raydan çıktı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri çift taraflı olarak yapılamıyor. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Metro İstanbul resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, " Sayın yolcularımız T4 Topkapı-Habipler Tramvay Hattında Ali Fuat Başgil ve Topkapı bölgelerindeki teknik arızalar nedeniyle seferler durmuştur. İETT'den otobüs talep edilmiş olup yolcularımıza otobüslerle hizmet verilmektedir. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi akşamlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

sefer , tramvay , ray
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM