İstanbul'da tramvay raydan çıktı !

Topkapı'da tramvay raydan çıktı. Tramvay seferleri çift taraflı olarak yapılamıyor.



Topkapı-Habipler hattında sefer yapan tramvay Topkapı'da raydan çıktı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri çift taraflı olarak yapılamıyor. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Metro İstanbul resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, " Sayın yolcularımız T4 Topkapı-Habipler Tramvay Hattında Ali Fuat Başgil ve Topkapı bölgelerindeki teknik arızalar nedeniyle seferler durmuştur. İETT'den otobüs talep edilmiş olup yolcularımıza otobüslerle hizmet verilmektedir. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi akşamlar dileriz" ifadelerine yer verildi.