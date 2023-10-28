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İstanbul'da tramvay raydan çıktı

İstanbul'da tramvay raydan çıktı
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Kabataş - Bağcılar T1 hattında Beyazıt durağında tramvay raydan çıktı. Ekiplerin çalışması sonucu tramvay yoluna devam etti.

Kabataş - Bağcılar T1 seferini yapan tramvay saat 09.00 sıralarında Beyazıt durağında raydan çıktı. Ekiplerin çalışması sonucu raya oturtulan tramvay bir süre sonra yoluna devam etti. İETT yetkililerinin rayda incelemeleri devam ederken, tramvay geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor.

DHA

Etiketler bağcılar kabataş tramvay
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