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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Silivri'de emniyet ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında üst araması yaptıkları 2 şahısta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, gelen ihbarlar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Silivri’de B.Z., isimli şahsın motosiklet ile uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Piri Mehmet Paşa Mahallesi üzerinde motosiklet ile seyir halinde olan B.Z., isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın yapılan üst aramasında 6 parça halinde 52,4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan denetimlerde ise şüpheli bir şahıs tespit edildi. Şahsın adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda .Y.E.K., isimli şahıs gözaltına alındı. Adres içerisinde yapılan aramalarda 1 kilogram 880 gram bonzai, toplam 46 parça satışa hazır klipsli poşet içerisinde 432,38 gram karışımlı bonzai, 60 adet uyuşturucu madde satışında kullanılan klipsli poşet, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 7 adet fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen B.Z., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen B.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.E.K., isimli şahsa adli kontrol hükmü uygulandı.

İHA

Etiketler istanbul silivri uyuşturucu operasyonu Emniyet Genel Müdürlüğü
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