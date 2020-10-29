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  3. 29 Ekim 2020 21:28

İstanbul'da vatandaşlar 19.23'te hep birlikte İstiklal Marşı okudu

Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıldönümünde vatandaşlar 19.23'te sokak ve balkonlarda İstiklal Marşı okudu.

İstanbul'da vatandaşlar 19.23'te hep birlikte İstiklal Marşı okudu
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümünde saat 19.23'te bazı vatandaşlar sokağa çıktı, bazı vatandaşlar ise ellerine bayrakları alarak balkon ve pencerelere çıktı. Bakırköy'de bir bina önünde toplanan vatandaşlar saygı duruşunda bekleyip İstiklal Marşını okudu.

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