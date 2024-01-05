İstanbul'da yaşamanın aylık maliyeti hesaplandı

Türkiye yeni yıla TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla ve peş peşe gelen zam haberleriyle girerken İstanbul Planlama Ajansı da İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyetini hesapladı.

İstanbul Planlama Ajansı’nın Yaşam Maliyeti Araştırması'na göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,13 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bir yıl içerisinde 27 bin 596 TL’den 49 bin 159 TL’ye çıktı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yıllık (son 12 ay) yüzde 78,13 arttı.

Aralık ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 49.159 lira olarak hesaplandı. Böylece İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1.666 lira arttı.

2023 yılında aylara göre yaşam maliyeti tutarları

En yüksek yıllık artış olan ürünler

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın aralık ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 190,69 artış oranı ile ağız ve diş bakım ürünleri fiyatlarında yaşandığı görüldü. Zeytinyağı fiyatı yüzde 136,10 artarken, et-kıyma ürünleri ise yıllık bazda yüzde 113,64 artış kaydetti.

Ürünlerin aylık ve yıllık fiyat değişim oranları