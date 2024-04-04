İstanbul'da yeniden oy sayımı yapılan Gaziosmapaşa'da kazanan CHP oldu

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde AK Parti'nin itirazları sonucunda oy sayımı yeniden yapılmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Hakan Bahçetepe'nin 848 oy farkla belediye başkanı seçildiğini duyurdu.

31 Mart seçimleri sonrasında birçok yerde çıkan sonuçlara itiraz edildi. Bunların arasında İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi de vardı. CHP'li Hakan Bahçetepe'nin belediye başkanlığını kazandığı sonuçlara AK Parti itiraz etmişti. Kabul gören itiraz sonrası oyların yeniden sayılması kararlaştırılmıştı.

HAKAN BAHÇETEPE BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Gaziosmanpaşa'da oy sayma işlemleri sona erdi. Bin 30 sandıktan çıkan sonuçlara göre Gaziosmanpaşa'nın yeni belediye başkanı Hakan Bahçetepe oldu.

CHP İL BAŞKANI: '848 OY FARKLA GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI'

Kararı duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şunları ifade etti:

"Bir kez daha hayırlı olsun Gaziosmanpaşa!

Tekrar sayılan 1.030 sandıkta Hakan Bahçetepe Başkanımız 848 oy farkla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı!

Sandıktan çıkaran iradenin masa başında değiştirilmemesi için tarihi mücadele veren tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkürler. Tam yol ileri…"